На чем ездит региональная элита Украины: автомобили мэров и голов ОВА

В частности, один из чиновников задекларировал вертолет, который сейчас стоит около 1,5 млн дол.

Журналисты исследовали декларации глав больших городов и глав всех областных военных администраций Украины и составили рейтинг владельцев крупнейших автопарков среди региональных чиновников.

Об этом говорится в публикации NV.

Пять владельцев крупнейших автопарков среди мэров и голов ОВА

В этот перечень были внесены главы крупных украинских городов и областей, которые задекларировали наибольшее количество собственных автомобилей. Отмечается, что один из мэров выделяется на фоне других тем, что кроме наземного транспорта у него есть еще и воздушное судно.

Авто мэра Черкасс Анатолия Бондаренко

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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко возглавляет рейтинг автолюбителей: он вместе с женой владеет 12 автомобилями.

Большинство машин супруги приобрели в 2022 году. Так, сам Бондаренко стал владельцем фургона Volkswagen Crafter 2012 года выпуска и шести Chevrolet Aveo разных лет выпуска. Жена мэра Черкасс получила в собственность Lexus LX 570 2021 года, Mercedes-Benz S 350 CDI 2015 года и Lexus LX 570 2012 года. Последней машиной могли пользоваться Бондаренко и дети супругов.

Раньше мэр Черкасс имел в собственности авто ВАЗ 210990-20 2007 года, а его жена – авто Mazda 3 2007 года.

Кроме того, в 2022 году Бондаренко унаследовал один объект движимого имущества. Он также указал в декларации, что подарил жене неназванное транспортное средство стоимостью 1,4 млн грн.

Авто мэра Днепра Бориса Филатова

Городской Днепр Борис Филатов вместе с женой владеет восемью автомобилями. В частности, чиновник является владельцем таких авто (среди них и раритетные экземпляры): люксовый Mercedes S600L 2012 года, Jaguar XJS Convert 1989 года; Mercedes-Benz 200 1969 года; Dodge RAM 2008 года; РАФ 22031 1988 года.

Филатов также задекларировал два мотоцикла – Triumph Scrambler 2006 года и Honda XR250 в 1999 году.

В собственности жены Филатова – еще три автомобиля – исключительно от Porsche: Porsche Panamera 2012 года; Porsche Cayenne 2008 года; Porsche Carrera 911 2007 года.

А еще мэр Днепра задекларировал вертолет Eurocopter AS350B2 2007 года выпуска, который сейчас стоит около 1,5 млн дол.

Борис Филатов в салоне вертолета/Фото из открытых источников

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Авто мэра Сум Александра Лысенко

Мэр Сум Александр Лысенко, подозреваемый во взяточничестве и отстраненный сейчас от должности, задекларировал шесть грузовиков: из них пять – ГАЗ и один – БАЗ.

Авто главы Винницкой ОВА Сергея Борзова

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов задекларировал четыре автомобиля. Один из автомобилей – Mercedes-Benz Vito 114 2016 года – приобрел в январе 2022 года. Борзов также являлся владельцем машин BMW 520 2016 года, Toyota RAV 4 2014 года и ИЖ 27151-01 1992 года.

Авто мэра Луцка Игоря Полищука

Мэр Луцка Игорь Полищук указал, что у него не было собственного авто, однако задекларировал четыре машины своих родственников. В частности, городской голова указал принадлежащий матери Volkswagen Polo 2015 года, Volkswagen Touareg 2012 года и BMW 745D 2008 года, принадлежащие отчиму, а также Audi A8 2015 года, которым может пользоваться родной брат Полищука с сентября 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, сколько зарабатывают чиновники Украины, согласно декларациям министров.

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