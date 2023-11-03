На чем войска РФ сосредоточатся следующие несколько недель: прогноз эстонской разведки

Оккупанты смогли достичь определенного тактического успеха под Авдеевкой, при этом понесли тяжелые потери. Однако Украина отразила атаки России и имеет определенные успехи на юге.

Об этом сказал полковник Антс Кивисельг, глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии (EDF), пишет ERR.

Россия продолжит попытки захвата Авдеевки

Как отметил Кивисельг, Российская Федерация продолжает агрессивное наступление в Украине. Основными направлениями, где велись наступательные действия, является Авдеевское направление в Донецкой области и Купянское направление в Харьковской области. Россия смогла достичь определенного тактического успеха под Авдеевкой, говорит он, но лишь понесла тяжелые потери. Боевым действиям способствовала и погода, которая осталась относительно сухой, и позволяла использовать тяжелую технику на открытой местности. Несмотря на это, оборона Украины остается организованной и многоуровневой.

"Прежде всего, они (ВСУ – ред.) использовали дальний огонь, штурмовые дроны и минные поля для защиты своих позиций. Это позволило сохранить потери российской тяжелой техники на таком высоком уровне, как и в предыдущие недели", – сказал глава разведки Эстонии.

По мнению эксперта, РФ продолжит свою наступательную деятельность с текущей интенсивностью в ближайшие. Вероятно, оккупанты все же намерены достичь полного контроля над Авдеевкой до конца 2023 года.

"Справедливо сказать, что в последнее время цели Российской Федерации не изменились. Как и в случае с завоеванием Бахмута, она пытается захватить контроль над Авдеевкой, а затем, если бы цель удалось достичь, представить это как значительный военный успех, который в глазах русского народа оправдал бы необходимость дальнейшей агрессии по Луганской и Донецкой областям", – пояснил Кивисельг.

Поэтому увлечение Авдеевки для россиян важно, прежде всего, с пропагандистской точки зрения. Город не имеет большого стратегического значения.

Полковник также отметил возможность активизации российских усилий в направлении Купянска: Дело в том, что в последние недели наблюдается переброска новых российских подразделений и передислокация техники на Купянское направление.

"Следующие несколько недель, вероятно, будут жаркими в районе Авдеевки и Купянска, где сохраняется желание России выйти к рекам и границам Луганской области, то есть занять выгодные позиции для зимовки", – испытывают в разведке.

Авдеевка нужна россиянам для того, чтобы отбросить украинские подразделения как можно дальше. В таком случае город Донецк не будет подвергаться артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Есть также маршрут поставки на север-юг, а также железнодорожная линия, которую РФ использует для усиления своих подразделений.

"В настоящее время Украина способна поразить эту железную дорогу и эти дороги только ракетами и артиллерийским огнем. Это тактическое преимущество, которое Россия хотела бы получить в регионе", – сказал он.

Украина имеет успехи на юге

Эстонские аналитики подчеркивают, что Украина добилась значительного успеха на юге. ВСУ продолжили строительство новых плацдармов на левом берегу Днепра – в районе между Херсоном и Новой Каховкой. В этом помогла в частности погода: низкая облачность и туманная погода способствуют форсированию реки.

В свою очередь РФ компенсировала слабость своего наземного компонента в регионе усилением воздушной поддержки и применением управляемых ракет.

"Это также одна из причин, почему командующий ВСУ генерал Валерий Залужный в недавнем интервью The Economist подчеркнул важность достижения хотя бы локального преимущества в воздухе. Это позволило бы украинцам лучше совершать наступательные операции и на большей глубине", — пояснил специалист.

По сравнению с прошлым годом, погода имела меньшее влияние на наземные операции, поэтому есть еще время для больших военных операций. Однако примерно через неделю начнутся дожди, говорит Кивисельг, они распространятся с северо-востока на юг.

Ранее военный аналитик Defence Express Иван Киричевский рассказал, как ситуация возле Авдеевки может разворачиваться дальше.

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