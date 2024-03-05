"На черешнях" сколотил состояние: как народный избранник живет в лакшери-квартире в столице

Именно благодаря черешням разбогател на миллионы один из нардепов, и теперь живет в лакшери-квартире в столице и в принципе забыл, что такое бедность.

Все подробности новой сказочной декларации и кто этот чудо-бизнесмен, который "на черешнях" сколотил состояние – в эксклюзиве TSN.ua Виктории Гнатюк.

Что не так с декларацией одного из нардепов

Как только снова "воскресли" декларации, жизнь заиграла новыми красками. В отчетах парламентариев журналисты продолжают обнаруживать забавные интересности. Что-то нардепы указывать забывают, что-то оказывается совсем не их, а отца, кума, свата или богатой тещи, а им по доброте душевной дают, например, в лакшери-квартирах жить, так сказать, по доброте душевной.

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На этот раз похожая история случилась с народным депутатом от "Слуги народа" Владимиром Крейденко. Что-то неладное в декларации заподозрили журналисты "Бигус.Инфо" и принялись проверять, что здесь не так. Медийщики отмечают, что "сожгла" покупку, как часто бывает, жена, которая не может жить без соцсетей. Собственно, на ее странице впервые журналисты засекли фото из новой квартиры еще в конце 2022 года. То есть уже во время полномасштабной войны.

Но в декларации Крейденко за 2022 год она почему-то отсутствует. На самом деле история не очень отличается от других. Имущество – будто не нардепа, а богатых родителей. Впоследствии расследователи выяснили, что на самом деле собственником жилья с осени 2022 года собственно и является отец Владимира Крейденко. Недвижимость в одном из самых новых жилых комплексов на Печерске площадью 111 квадратных метров стоит ориентировочно 200 тысяч долларов США. Сторис своей жены и отсутствие квартиры в декларации нардеп объяснил так.

Как нардепу удалось поселиться в новенькой квартире

“Родители до этого продали дом. И мой отец ж занимался, а Мелитополь славится черешней, и мой отец занимался, продавал эту черешню прямо фурами, продавал в разные страны, занимался бизнесом”, – сказал нардеп.

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Сколько за 2022 год заработал Крейденко

В то же время Крейденко указал, что за 2022 год получил 539 190 гривен зарплаты в Раде, 478 833 гривен оттуда ему компенсировали за возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, а также Владимиру Крейденко компенсировали стоимость проезда по территории Украины – это 90 тыс. Еще 51 448 гривен зарплаты по совместительству нардеп получил от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Нардепа на лжи в декларации "засекли" не впервые?

Кроме квартиры, которой нет, собственно, в декларации, ничего нового в 2022 году у народного избранника не появилось. К слову, у Крейденко проблемы с внесением правдивых сведений в декларацию не впервые. Вот, например, в 2022 районный суд оштрафовал народного депутата за недостоверности в ежегодной декларации за 2020 год. Впрочем, впоследствии политик подал жалобу на это решение в Киевский апелляционный суд. Речь идет о том, что НАПК выяснило, что Владимир Крейденко не предоставил сведения о стоимости его дома площадью 113 кв. м в селе Новое Киевской области, который находится в его собственности с 2017 года.

Политик заявил, что у него якобы нет документов о его стоимости. Однако НАПК не учло эти объяснения, ссылаясь на имеющийся техпаспорт дома, в котором была записана цена дома 889 тыс. грн. Также НАПК зафиксировало, что Крейденко не предоставил информацию о стоимости земельного участка площадью 385 кв. м.

По данным Государственного земельного кадастра, этот земельный участок стоил 41 тыс. грн на момент приобретения в собственность декларантом. Кроме того, депутат не записал в декларации счета в трех банках и участие в общественном союзе "Центр национально-патриотического воспитания".

В Нацагентстве подсчитали, что недостоверные сведения декларации отличаются от достоверных на 946 тыс. грн. Напомним, что 36-летний нардеп Владимир Крейденко является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре. С 2019 года – член партии "Слуга народа". За 2019 задекларировал "подарок в денежной форме" от партии "Слуга народа" на 48 тыс. грн.

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В октябре 2020 года Крейденко баллотировался на городского голову Мелитополя от партии "Слуга народа". Ранее работал в Национальной комиссии по защите общественной морали, Министерстве информационной политики Украины. Окончил Киевский международный университет и Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко во время войны приобрел новую квартиру в элитном районе Киева. Появление ценной недвижимости он объяснил получением средств, которые его родители якобы заработали на продаже черешни.

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