На Черкащине две девушки избили несовершеннолетнюю: полиция начала расследование

Девушке на момент избиения было 16 лет

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В Черкасской области две девушки избили несовершеннолетнюю знакомую, а парень снял издевательство на видео. Инцидент произошел в Монастырище Уманского района. Полицейские расследуют уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области в Facebook.

Установлено, что это произошло в марте прошлого года. Двое местных жительниц 18 и 17 лет позвали на встречу 16-летнюю знакомую и между девушками начался конфликт с дракой. Также с ними был еще один участник инцидента, снимавший все на видео.

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Вернувшись домой, несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям, однако они решили не обращаться в полицию.

Недавно во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, где девушки бьют несовершеннолетнюю. Правоохранители установили всех участников конфликта.

Следователи полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (Побои и пытки) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее отец умершей Виктории Тоненчук рассказал шокирующие подробности убийства дочери. Муж отметил, что несколько месяцев назад парень уже поднимал руку на Викторию, но тогда дело закрыли по договоренности сторон. Муж сожалеет, что его дочь решила простить своего обидчика в прошлый раз. «Первый раз — в январе, на праздники. А это второй раз, уже смертельно», — сказал он.