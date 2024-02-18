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На Черкасчине мужчина отказался от мобилизации, потому что ухаживает за онкобольной матерью: суд его наказал

На Черкасчине мужчина отказался от мобилизации, потому что ухаживает за онкобольной матерью: суд его наказал

В Черкасской области из-за уклонения от мобилизации судили мужчину / Фото: ТСН.ua

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Черкасской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации из-за онкобольной матери.

Об этом говорится в приговоре Монастырищенского районного суда Черкасской области. 

По данным суда, мужчина в декабре 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Тогда же ему вручили повестку, однако он уклонился от призыва в армию. 

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что его мать болеет "онкологическим заболеванием 4-й степени, в случае его мобилизации она не способна самостоятельно себя обойти и может умереть от холода или голода". Он добавил, что якобы сестра отказалась переезжать из Черкасс и ухаживать за мамой. 

"Сейчас он не имеет оснований для отсрочки на период мобилизации, поскольку его мать не является лицом с инвалидностью, по его матери отсутствует решение ВКК о необходимости в постороннем уходе. После возбуждения уголовного производства, он обращался в Монастырищенскую БЛ по поводу оформления инвалидности, однако его мать отказалась проходить обследование врачей и в силу своего состояния является не транспортабельной. Просит строго не наказывать, выражает сожаление по поводу содеянного", - говорится в материале суда. 

Суд признал мужчину виновным и статьей 336 УК и приговорил 3 лет лишения свободы, заменив на 1 год испытательного срока.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации, потому что "повестку ему не вручали".

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