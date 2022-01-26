На Черкасчине по программе Зеленского электрифицировали железную дорогу от станции им. Шевченко до Смелы

На Черкасчине по программе Зеленского электрифицировали железную дорогу от станции им. Шевченко до Смелы

"Укрзализниця" завершила электрификацию 7-километрового участка от станции им. Т.Шевченко до Смелы.

Отрезок является частью большого проекта электрификации 34-километрового железнодорожного направления от Черкасс до станции им.Т.Шевченко, который реализуют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Продолжаются монтажные работы на участке Смела – станция Белозерье в направлении Черкасс. Железнодорожники устанавливают опоры контактной сети и железобетонных конструкций по станции Белозерье. А также монтируют металлоконструкции и производится раскатка проводов контактной сети", - говорится в сообщении.

Электрификация участка позволит запустить скоростные электропоезда между Киевом и Черкассами и улучшить все пригородное железнодорожное сообщение в Черкасской области. Завершить работу планируют в 2022 году.

На сегодняшний день на всем участке уже установлено 993 опоры контактной сети, 36 жестких перекладин, 306 консолей и 115 анкеров.

Всего в этом году Укрзализныця уже завершила два проекта по электрификации: реконструкцию и электрификацию участка Васильков-Васильков-2 и строительство с последующей электрификацией второй ветки на железнодорожном участке Черноморская-Береговая.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируют электрифицировать 500 км колеи, запустить 10 новых поездов "Интерсити+", 80 новых электричек и почти 500 новых современных спальных вагонов украинского производства.