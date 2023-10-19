На Черкасчине чиновник ТЦК призвал "денацифицировать" Украину и ждал прихода россиян

Суд назначил предателю наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В Черкасской области посадили в тюрьму сотрудника ТЦК, который оказался сторонником кремлевского режима, отрицавшем вооруженную агрессию России.

Об этом сообщает Управление СБУ в Черкасской области.

Злоумышленника разоблачили в прошлом году.

Также читайте Планировал теракт в центре Киева: СБУ разоблачила засекреченного российского спецслужба

С самого начала полномасштабного вторжения сотрудник Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки активно агитировал поддерживать политику агрессора.

Он планировал перейти и планировал перейти на сторону врага в случае захвата региона. Также призвал "денацифицировать" Украину и уничтожить "бандеровцев".

Свои пророссийские взоры распространял посреди собственного окружения и сотрудников по работе.

Кроме того, он отрицал причастность захватчиков к совершению военных преступлений в Буче. В то же время оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских граждан.

"Первый тост – за победу. И всегда вставляю – за нашу победу. И тут "бандеровцев" так коробит. До конца года дотяну (на работе в ТЦК. – Ред.). Далее наши (россияне. – Ред.) придут, увольняться не надо будет", — размышлял предатель в телефонном разговоре, который перехватили украинские спецслужбы.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В Черкасской области чиновник ТЦК призывал "денацифицировать" Украину и ждал прихода россиян

Напомним, что НАПК обнаружило очередного военкома-коррупционера одесского ТЦК, у которого выявили признаки незаконного обогащения почти на 47 миллионов гривен.

Читайте также: