На Черкасщине на школьной линейке включили песню с матом "о купальниках" (видео)
В лицее Черкасской области во время праздничной линейки ко Дню знаний включили музыку с матом.
В одном из учебных заведений Черкасской области во время линейки к празднику Первого звонка включили песню с нецензурной лексикой.
Соответствующее видео появилось в Сети.
На кадрах слышно, как на торжественной линейке раздавалось «Завалите еб**ники, я люблю купальники».
«Суспильне» выясняло детали конфуза и кто в нем виноват.
Директор заведения Александр Дискант объяснил, что сотрудница школы не до конца послушала песню, которую скачала из интернета для торжественного мероприятия.
«Это не специально было сделано. Просто есть у нас распространенное явление, такое как хорошая песня, популярная, затем туда подставляются другие слова внутрь. Так и здесь оказалось, песня эта давно на слуху, ее использовали как сопровождение раньше. Взято ее было, не досмотрела организатор, не досмотрелось контролирующее лицо», — объяснил директор.
Он заверил, что из-за этого инцидента в школе провели расследование и беседу еще в День знаний — 1 сентября.
Глава профсоюза и учительница начальных классов Наталья Корж рассказала, что от родителей из-за этого инцидента жалоб не было.
Глава общества Андрей Иванченко пригрозил, что если случай повторится, то будут принимать более жесткие меры:
«Собирались и общались, я предупредил организаторов, но выходит, что если полшколы имеет доступ к аппаратуре, то я думаю, что это кто-то сделал специально. Предупрежден директор, предупрежден организатор, предупрежден тот, кто отвечает за аппаратуру, потому что нет такого конкретного человека. Если это будет повторно, то кто без работы останется», — жестко предупредил он.
Из интервью местному председателю общины местному изданию Обо всем. ck.ua. становится более понятной причина столь жесткой позиции Иванченко. Местным журналистам он признался, что в педколлективе была недружелюбная атмосфера.
«Кто-то захотел сделать какую-нибудь подлость. Должна быть другая музыка и вообще без слов. Я сказал начальнику образования провести расследование, но никто ничего не знает. Там еще и недружелюбная обстановка в школе», — сказал он.
