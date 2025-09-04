На Черкасщине на школьной линейке включили песню с матом "о купальниках" (видео)

Дети на линейке вышли под песню с матом

В одном из учебных заведений Черкасской области во время линейки к празднику Первого звонка включили песню с нецензурной лексикой.

Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах слышно, как на торжественной линейке раздавалось «Завалите еб**ники, я люблю купальники».

«Суспильне» выясняло детали конфуза и кто в нем виноват.

Директор заведения Александр Дискант объяснил, что сотрудница школы не до конца послушала песню, которую скачала из интернета для торжественного мероприятия.

«Это не специально было сделано. Просто есть у нас распространенное явление, такое как хорошая песня, популярная, затем туда подставляются другие слова внутрь. Так и здесь оказалось, песня эта давно на слуху, ее использовали как сопровождение раньше. Взято ее было, не досмотрела организатор, не досмотрелось контролирующее лицо», — объяснил директор.

Он заверил, что из-за этого инцидента в школе провели расследование и беседу еще в День знаний — 1 сентября.

Глава профсоюза и учительница начальных классов Наталья Корж рассказала, что от родителей из-за этого инцидента жалоб не было.

Глава общества Андрей Иванченко пригрозил, что если случай повторится, то будут принимать более жесткие меры:

«Собирались и общались, я предупредил организаторов, но выходит, что если полшколы имеет доступ к аппаратуре, то я думаю, что это кто-то сделал специально. Предупрежден директор, предупрежден организатор, предупрежден тот, кто отвечает за аппаратуру, потому что нет такого конкретного человека. Если это будет повторно, то кто без работы останется», — жестко предупредил он.

Из интервью местному председателю общины местному изданию Обо всем. ck.ua. становится более понятной причина столь жесткой позиции Иванченко. Местным журналистам он признался, что в педколлективе была недружелюбная атмосфера.

«Кто-то захотел сделать какую-нибудь подлость. Должна быть другая музыка и вообще без слов. Я сказал начальнику образования провести расследование, но никто ничего не знает. Там еще и недружелюбная обстановка в школе», — сказал он.

Раньше мы писали, сколько школ в Украине ликвидировали с 1 сентября.