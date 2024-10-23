На Черкасщине подвыпивший мужчина бросил боевую гранату в подростков

Сейчас мужчина под стражей, ему инкриминируют покушение на умышленное убийство.

В селе Крымки Черкасской области 39-летний мужчина под хмельком бросил боевую гранату у подростков, в результате чего двое парней и девушка были госпитализированы в больницу с осколочными ранениями.

О случившемся рассказали журналисты телеканала "Мы — Украина" в эфире телемарафона "Единые новости".

Накануне вечером к компании школьников, сидевшей возле магазина в центре села, подъехали на автомобиле двое незнакомых пьяных мужчин. Между подростками и незнакомцами разразился конфликт, утверждает сестра одного из пострадавших несовершеннолетних.

По информации местной полиции, нетрезвые мужчины уехали, но затем один из них решил вернуться.

"Он уехал домой, взял с собой взрывной предмет, вернулся обратно на место и бросил в компанию гранату", — рассказала представитель ГУ Национальной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Ранения получили трое парней и девушка – всем по 17 лет. Их госпитализировали с осколочными ранениями, их жизни угрозы нет.

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Полиция задержала подозреваемого. Это 39-летний житель соседнего села Водяное. Он пошел в армию весной 2022 года. Односельчане говорят, что раньше нареканий на мужчину не было, нетрезвым его не замечали.

Во время обысков в доме задержанного изъяли корпуса гранат и взрывоопасные предметы.

Сейчас мужчина под стражей, ему инкриминируют покушение на умышленное убийство.

Напомним, на Сумщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

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