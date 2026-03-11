ТСН в социальных сетях

Украина
На Черниговщине 19-летний юноша изнасиловал 13-летнего ребенка и убил его мать: детали жуткого преступления

Черниговщину всколыхнуло жуткое преступление — юноша неоднократно насиловал 13-летнего ребенка, а когда его мать об этом узнала — убил женщину.

В Черниговской области 19-летний юноша изнасиловал 13-летнюю девочку и убил ее мать, которая узнала о преступлении.

Об этом передают черниговские областные полиции и прокуратура.

По словам правоохранителей, в мае 2025 года 19-летний юноша пригласил 13-летнюю девушку на крышу недостройки, где изнасиловал ее. Во время следующей встречи он продолжил насиловать ребенка. Свои действия злоумышленник снимал на видео.

Впоследствии о событиях узнала мать девушки. После конфликта с ней парень, скрывая лицо балаклавой, проник в квартиру семьи и нанес женщине многочисленные ножевые ранения на глазах у ее несовершеннолетнего сына.

На шум прибежал сосед. Нападающий ранил и его ножом и сбежал. От массивной кровопотери женщина скончалась на месте, раненого мужчину госпитализировали.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 15-летнего подростка подозревают в серии изнасилований троих детей 10-12 лет.

