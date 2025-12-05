- Дата публикации
На Черниговщине 90% жителей остались без света: что произошло
Большинство жителей Черниговской области остались без света из-за системной аварии.
В Черниговской области в пятницу, 5 декабря, произошла масштабная системная авария в сети, которая привела к обесточиванию значительной части потребителей.
Об этом сообщило АО «Черниговоблэнерго» в своем официальном обращении.
Ключевые детали
Время сбоя: авария произошла в 14:12.
Масштаб: в результате инцидента обесточено 90% абонентов области.
Причина: предварительная причина — системная авария в сети.
Энергетическая компания подтвердила, что их бригады уже приступили к работе по ликвидации последствий и возобновлению электроснабжения.
«Уважаемые потребители! В 14:12 в результате системной аварии в сети в области обесточено 90% абонентов. Просим сохранять спокойствие и терпение. Энергетики работают», — говорится в сообщении «Черниговоблэнерго».
Дополнительная информация об ориентировочных сроках восстановления питания отсутствует.
Жителей области просят сохранять спокойствие, не паниковать и ожидать официальных сообщений от энергетиков и местных властей.
Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро, 5 декабря, из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения оставались потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.