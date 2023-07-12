На Черниговщине автомобиль влетел под пассажирский поезд: погибли мужчина, женщина и ребенок (фото)

Водитель пренебрег правилами дорожного движения.
В Черниговской области 12 июля произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля, несмотря на предупреждения и звуковые сигналы, выскочил перед пассажирским поездом, из-за чего произошло столкновение. На месте аварии погибли мужчина, женщина и ребенок.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Авария произошла на перегоне Муравейка — Б. Олейника в Черниговской области. Там водитель автомобиля выскочил перед пригородным поездом "Чернигов-Нежин".
Железнодорожники отмечают, что водитель пренебрег звуковыми и световыми сигналами, которые предупреждали о приближении поезда и продолжил движение, пытаясь проскочить.
На месте трагедии погибли мужчина, женщина и ребенок – все они ехали в автомобиле. Еще один несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали.
"Световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно. На месте работает полиция, возможны задержки поездов этого направления", — сообщили в "Укрзализныце".
Напомним, в городе Черноморск Одесской области 12 июля нашли тело 32-летней женщины. Покойную завернули в ковер и положили в деревянную тумбу.
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