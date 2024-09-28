На Черниговщине будут судить мужчину из-за 3 килограмм рыбы: что он сделал

В суд передано дело о незаконном вылове рыбы на Черниговщине.
Корюковская окружная прокуратура Черниговской области направила в Сосницкий районный суд обвинительный акт по делу о незаконном рыболовстве.
Об этом сообщают местные власти.
Жителя Сосницкого территориального общества обвиняют в нарушении части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины – незаконные занятия рыбным добывающим промыслом.
По данным следствия, в начале августа этого года обвиняемый гражданин М. осуществлял незаконный вылов рыбы на водоеме вблизи села Кудровка Корюковского района. Мужчина действовал умышленно, не имея предусмотренного законом разрешения, и использовал запрещенные орудия ловли – две рыболовные сети.
В результате незаконных действий была выловлена рыба общим весом 2,985 кг. Улов состоял из 12 окуней, 3 карасей серебристых, 2 линя и 4 плотвы обыкновенной. Согласно заключению эксперта, такими действиями окружающей среде (государству) был причинен экологический ущерб на сумму 52 139 гривен.
Согласно действующему законодательству, обвиняемому грозит уголовное наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.
Напомним, житель Львовщины выманил у матери военного почти 100 тысяч гривен якобы на лечение ее сына.
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