На Черниговщине был введен ряд ограничений у границы: что запрещено

На территории Черниговской области были введены дополнительные временные режимные ограничения на период военного положения.
Ряд запретов действует до 20 км от границы в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых приграничных районов области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Запрещено :
- передвижение лиц и транспортных средств,
- проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 06:00 утра;
- совершение любых полетов беспилотных летательных аппаратов,
- проведение разного рода отдыха,
- передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах,
- ношение военной формы одежды гражданским населением.
Ранее подобные ограничения ввели в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского приграничных районов Сумской области.
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