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На Черниговщине был введен ряд ограничений у границы: что запрещено

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На Черниговщине был введен ряд ограничений у границы: что запрещено

На территории Черниговской области были введены дополнительные временные режимные ограничения на период военного положения.

Ряд запретов действует до 20 км от границы в пределах Корюковского, Черниговского, Новгород-Северского контролируемых приграничных районов области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Запрещено :

  • передвижение лиц и транспортных средств,
  • проведение работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 06:00 утра;
  • совершение любых полетов беспилотных летательных аппаратов,
  • проведение разного рода отдыха,
  • передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесополосах,
  • ношение военной формы одежды гражданским населением.

Ранее подобные ограничения ввели в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского приграничных районов Сумской области.

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