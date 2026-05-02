На Черниговщине дети принесли домой боеприпас — чем все закончилось

Боеприпас / © Поліція Чернігівської області

В Черниговской области трое несовершеннолетних парней получили травмы в результате взрыва боеприпаса.

О случае сообщили в полиции.

«В полицию поступило сообщение о том, что в г. Сновск Корюковского района в результате детонации взрывоопасного предмета травмировались местные жители (17, 13 и 11 лет)», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что несовершеннолетние обнаружили ленту с патронами, вероятно, к крупнокалиберному пулемету. После чего принесли их домой к одному из несовершеннолетних и пытались разобрать. В результате взрыва дети получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное или средней тяжести телесное повреждение).

