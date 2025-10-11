На Черниговщине дроны РФ атаковали авто энергетиков: есть погибший и раненые

Последствия обстрела Черниговщины

Войска РФ 10 октября совершили атаку ударными дронами по автомобилям АО «Черниговоблэнерго» в районе села Жадово Семеновской общины на приграничные Черниговщины.

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате удара погиб и ранен.

«К сожалению, есть погибший и раненые. Раненые доставлены в медицинское учреждение, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», - отметил Селиверстов.

В результате атаки повреждены два транспортных средства компании.

Ранее сообщалось, что вражеский беспилотник попал в заправочную станцию в Чернигове .

Ранее мы информировали, что в Черниговской области продолжают действовать графики почасового отключения электроэнергии .