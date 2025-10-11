- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 1 мин
На Черниговщине дроны РФ атаковали авто энергетиков: есть погибший и раненые
В результате удара погиб один работник «Черниговоблэнерго», еще несколько получили ранения.
Войска РФ 10 октября совершили атаку ударными дронами по автомобилям АО «Черниговоблэнерго» в районе села Жадово Семеновской общины на приграничные Черниговщины.
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов на своей странице в Facebook.
По его словам, в результате удара погиб и ранен.
«К сожалению, есть погибший и раненые. Раненые доставлены в медицинское учреждение, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь», - отметил Селиверстов.
В результате атаки повреждены два транспортных средства компании.
