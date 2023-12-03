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На Черниговщине ФЛП отказался от мобилизации из-за "эмоционального состояния в результате войны": как его наказали

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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На Черниговщине ФЛП отказался от мобилизации из-за "эмоционального состояния в результате войны": как его наказали

На Черниговщине судили мужчину из-за отказа от мобилизации. / Фото: ТСН.ua

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Черниговской области мужчина категорически отказался от мобилизации из-за "тяжелого эмоционального состояния в результате войны". За это его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Ичнянского районного суда Черниговской области.

По данным суда, мужчина, являющийся ФЛП, 7 апреля 2023 года прошел ВЛК, которая признала его годным к службе в армии. Он получил повестку и 24 апреля должен был прибыть в военкомат, однако он проигнорировал это. Тогда ему вручили вторую повестку на 28 апреля, однако мужчина снова уклонился от службы в армии.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что не пришел в ТЦК и СП из-за "тяжелого эмоционального состояния из-за последствий войны".

Суд учел то, что мужчина "характеризуется положительно, награжден медалью "За оборону родного государства", ранее не судим, ФЛП, женат, на иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей, искренне раскаивается в совершенном, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не находится".

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив на 2 года испытательного.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, в Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили переселенца из оккупированного Луганска, который отказался от мобилизации и хотел уехать за границу.

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Дата публикации
Просмотры
379
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