На Черниговщине ФЛП отказался от мобилизации из-за "эмоционального состояния в результате войны": как его наказали

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Черниговской области мужчина категорически отказался от мобилизации из-за "тяжелого эмоционального состояния в результате войны". За это его приговорили к испытательному сроку.
Об этом говорится в приговоре Ичнянского районного суда Черниговской области.
По данным суда, мужчина, являющийся ФЛП, 7 апреля 2023 года прошел ВЛК, которая признала его годным к службе в армии. Он получил повестку и 24 апреля должен был прибыть в военкомат, однако он проигнорировал это. Тогда ему вручили вторую повестку на 28 апреля, однако мужчина снова уклонился от службы в армии.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что не пришел в ТЦК и СП из-за "тяжелого эмоционального состояния из-за последствий войны".
Суд учел то, что мужчина "характеризуется положительно, награжден медалью "За оборону родного государства", ранее не судим, ФЛП, женат, на иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей, искренне раскаивается в совершенном, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не находится".
Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, заменив на 2 года испытательного.
Напомним, в Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили переселенца из оккупированного Луганска, который отказался от мобилизации и хотел уехать за границу.
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