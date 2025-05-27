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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Черниговщине из реки достали тело 15-летнего подростка: подробности трагедии

тело 15-летнего парня нашли в реке Чибриж.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Спасатели

Спасатели

Трагический случай произошел в городе Городня на Черниговщине - из реки Чибриж спасатели достали тело 15-летнего подростка.

Об этом сообщает ГСЧС.

Информация об обнаружении тела в водоеме поступила к спасателям в воскресенье. Чрезвычайники прибыли на место происшествия и с помощью специального оборудования подняли тело на поверхность.

Сейчас все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Утонул ли парень случайно, или есть другие обстоятельства — пока неизвестно.

Спасатели в очередной раз призвали граждан быть особенно осторожными вблизи водоемов, а родителей — не оставлять детей без присмотра во время отдыха на воде. Теплая погода и каникулы часто создают иллюзию безопасности, однако вода остается одной из главных угроз в летний период, особенно для детей.

Большинство трагедий можно было бы избежать, соблюдая простые правила: не заходить в воду в нетрезвом состоянии, не нырять в незнакомых местах, не купаться в запрещенных зонах и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, в Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал «посадить его родителей»

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