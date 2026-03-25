На Черниговщине избили ветерана ВСУ и украли у него 270 тыс. — что говорят в полиции (фото)

В Черниговской области задержаны двое вооруженных нападавших, ограбивших ветерана ВСУ на 270 тыс. грн

Полиция Черниговской области задержала двоих мужчин, подозреваемых в вооруженном разбойном нападении на ветерана ВСУ. Злоумышленники, по данным следствия, связали потерпевшего, избили его и завладели значительной суммой средств.

Нападение произошло 24 марта. В полицию обратился 43-летний житель села Стольно Менской громады, который сообщил, что двое неизвестных в балаклавах ворвались в его дом. Нападавшие связали мужчину скотчем, применили физическое насилие и, угрожая оружием, заставили дать пароль к мобильному телефону.

Получив доступ к устройству, злоумышленники похитили телефон, после чего смогли войти в банковский счет потерпевшего и сняли с него 270 тысяч гривен.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемых по горячим следам», — говорится в сообщении.

Нападавший — житель Менской громады — 19-летний парень

Кем оказались нападавшие

Ими оказались двое жителей Менской громады — 19-летний и 47-летний мужчины, которые, по данным полиции, являются односельчанами потерпевшего.

Во время обысков у задержанных изъяли балаклавы, автомат АК-74, два пистолета, гранату с запалом, боеприпасы, мобильный телефон потерпевшего и другие вещественные доказательства.

Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Один из нападавших — 47-летний мужчина, односельчанин потерпевшего

Следствие продолжается под процессуальным руководством Корюковской окружной прокуратуры. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее речь шла о том, что СБУ сорвала подготовку серии резонансных убийств в Украине. Российские спецслужбы пытались организовать серию заказных нападений на территории Украины.