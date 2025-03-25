На Черниговщине кладбище с могилами жертв Голодомора сравняли с землей бульдозерами

В селе Ивковцы Ладанской громады на Черниговщине бульдозерами уничтожили место массового захоронения жертв Голодомора, где было похоронено по меньшей мере 162 человека.

Об этом сообщил местный телеканал "Прилуки", а также обратил внимание Национальный музей Голодомора-геноцида.

Местные жители возмущены. Они говорят, что их об уничтожении массового захоронения не предупреждали. По словам селян, они неоднократно обращались к поселковому голове с просьбой остановить работы, ведь у многих семей на том месте похоронены родственники, погибшие во время Голодомора.

"Треть этого кладбища была заполнена во время Голодомора. Люди умирали. Их возили тележками, а закапывали без гробов. Моего деда так же закопали. Из дома забрали все, даже фасоль, все выгребли... Люди умирали массово. Для деда выкопали яму, пока его тележкой привезли, уже четверо там лежали в яме. Люди не могли вырыть даже ямы, не было сил. Привезли и просто бросили в яму", – рассказал Николай Данилишин, у которого на кладбище похоронен дед Денис Череп.

Национальный музей Голодомора-геноцида отмечает, что кладбище в Ивковцах является одним из более тысячи мест массового захоронения на территории Украины. Оно задокументировано в геоинформационной системе "Места массового захоронения жертв Голодомора-геноцида", которая была создана в 2019 году.

В Ивковцах во времена Голодомора погибли по меньшей мере 162 человека, среди которых было много детей. Это только те имена, которые смогли установить.

"Большинство из погибших нашли свое последнее упокоение именно здесь, на старом кладбище. Селяне до сих пор посещают могилы родных", — говорится в сообщении музея.

Музей Голодомора-геноцида обратился к главе Ладанской ТГ и главе Прилуцкой РГА с сообщением о ценности и важности сохранения этого места захоронения периода Голодомора, а также с просьбой максимально восстановить благоустройство мемориальной территории и маркировать ее.

Позиция местных властей

Поселковый голова Роман Ювченко объяснил со своей стороны, что работы на месте кладбища производятся по решению исполнительного комитета и в соответствии с программой благоустройства. Он добавил, что в плане территориальной громады участок, на котором проводят грейдеровку, не считается кладбищем.

В комментариях возмущаются, что власти села за многие годы не сделали ничего, чтобы зафиксировать документально это место как такое, которое охраняется.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Херсона россияне сносят памятники жертвам Голодомора.

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