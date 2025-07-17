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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Черниговщине курсант устроил стрельбу на полигоне, есть жертвы — УП

В Черниговской области во время учебных стрельб произошел трагический инцидент.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На полигоне произошла стрельба

На полигоне произошла стрельба / © Associated Press

На Черниговщине во время учебных стрельб на полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант устроил стрельбу из автомата Калашникова, в результате чего погибли двое военных.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В настоящее время продолжаются первоочередные неотложные следственные действия. Следствие устанавливает мотивы совершения этого особо тяжкого преступления.

По данным источников издания, по этому факту полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство», оперативное сопровождение в котором осуществляет Служба безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области разгорелся серьезный скандал — во время учений на полигоне один из командиров жестоко избил курсанта. По предварительным данным, военнослужащий потерял контроль над собой и начал избивать курсанта прикладом автомата.

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