На полигоне произошла стрельба / © Associated Press

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На Черниговщине во время учебных стрельб на полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант устроил стрельбу из автомата Калашникова, в результате чего погибли двое военных.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В настоящее время продолжаются первоочередные неотложные следственные действия. Следствие устанавливает мотивы совершения этого особо тяжкого преступления.

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По данным источников издания, по этому факту полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство», оперативное сопровождение в котором осуществляет Служба безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области разгорелся серьезный скандал — во время учений на полигоне один из командиров жестоко избил курсанта. По предварительным данным, военнослужащий потерял контроль над собой и начал избивать курсанта прикладом автомата.