На Черниговщине лось попал в смертельную ловушку: подробности от ГСЧС (фото)

Животное чуть не захлебнулось водой.

В субботу, 11 мая в Черниговской области, работники ГСЧС спасли лося, который упал в канал и не мог выбраться самостоятельно.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня в чрезвычайники Черниговщины поступило сообщение о том, что лось упал в водное сооружение и не может выбраться самостоятельно", — говорится в сообщении.

Когда на место прибыли спасатели, то увидели истощенное животное, которое вот-вот могло захлебнуться водой.

Чрезвычайники обвязали его конструкцией из спасательных веревок и с помощью манипулятора вытащили на твердую поверхность.

Животное чуть не погибло / Фото: Управление ДСНС в Черниговской области

После того, как лось очнулся от шокового состояния, он сразу побежал в лес.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике замечен новый для Полесья вид хищников.