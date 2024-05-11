На Черниговщине лось попал в смертельную ловушку: подробности от ГСЧС (фото)

Животное чуть не захлебнулось водой.
В субботу, 11 мая в Черниговской области, работники ГСЧС спасли лося, который упал в канал и не мог выбраться самостоятельно.
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"Сегодня в чрезвычайники Черниговщины поступило сообщение о том, что лось упал в водное сооружение и не может выбраться самостоятельно", — говорится в сообщении.
Когда на место прибыли спасатели, то увидели истощенное животное, которое вот-вот могло захлебнуться водой.
Чрезвычайники обвязали его конструкцией из спасательных веревок и с помощью манипулятора вытащили на твердую поверхность.
После того, как лось очнулся от шокового состояния, он сразу побежал в лес.
Ранее сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике замечен новый для Полесья вид хищников.
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