На Черниговщине люди хотели слить топливо со сбитого дрона: чем все закончилось

Сбитый дрон РФ / © скриншот с видео

В Корюковском районе Черниговской области зафиксирован опасный случай после падения вражеского беспилотника. Местные жители пытались разобрать сбитый украинскими военными БПЛА на запчасти и слить с него горючее.

Об этом пишет начальник Корюковского РОА Павел Мирошниченко.

Власти еще раз подчеркивают: приближаться к таким объектам или прикасаться к ним категорически запрещено, ведь они могут быть взрывоопасными.

"Такая безопасность может стоить жизни", - подчеркивают в сообщении.

Граждан призывают в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать соответствующие службы и не подвергать себя опасности.

Ранее мы писали, что россияне терроризируют жителей Черниговской области. Так, оккупанты обстреливают энергетическую инфраструктуру области. Люди вынуждены жить без электричества. Жители массово уезжают, ведь жизнь становится невыносимой. Более того, в пустых селах россияне намеренно жгут дома и лес.