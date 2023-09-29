На Черниговщине мама погибшего Героя заасфальтировала за собственные деньги улицу, названную в честь сына

В Черниговской области мама Героя построила дорогу на улице в своем селе за деньги, которые выделило государство после гибели сына.

Об этом сообщают в Сосницкой общине.

В то время как в России родители солдат оккупационных войск отправляют своих потомков на войну ради новенькой "лады", в Украине мама погибшего защитника проявила немалую жертвенность.

Владислав Грищенко погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Владислав Грищенко

"В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу. Таким образом, Валентина Грищенко оставила память о своем сыне будущим поколениям", — отметили в Громаде.

Мама погибшего героя Валентина Грищенко

Так выглядела улица до ремонта.

А такой – после ремонта.

Обошлось строительство в 3,5 млн гривен.