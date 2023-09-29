На Черниговщине мама погибшего Героя заасфальтировала за собственные деньги улицу, названную в честь сына

Женщина хотела оставить память своего сына будущим поколениям.
В Черниговской области мама Героя построила дорогу на улице в своем селе за деньги, которые выделило государство после гибели сына.
Об этом сообщают в Сосницкой общине.
В то время как в России родители солдат оккупационных войск отправляют своих потомков на войну ради новенькой "лады", в Украине мама погибшего защитника проявила немалую жертвенность.
Владислав Грищенко погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады.
"В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу. Таким образом, Валентина Грищенко оставила память о своем сыне будущим поколениям", — отметили в Громаде.
Так выглядела улица до ремонта.
А такой – после ремонта.
Обошлось строительство в 3,5 млн гривен.
Ранее сообщалось, что во Львовской области отец погибшего на войне военного приобрел для ВСУ три автомобиля. Также возле Львова мать пожертвовала деньги за погибшего Героя на реконструкцию дороги к кладбищу.
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