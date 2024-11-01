На Черниговщине мошенники требуют деньги с бизнеса от имени ОВА

Черниговская ОВА отмечает, что не проводит сбор средств или другой помощи.

В Черниговской области мошенники требуют деньги с бизнеса от имени ОВА.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Поступают сигналы, что злоумышленники от имени Черниговской ОВА требуют средства с бизнеса. Мошенники создают фейковые письма, ведут переписку и звонят по телефону от лица должностных лиц", — отметил он.

Чаус подчеркнул, что Черниговская ОВА не проводит сбор средств или другой помощи. Он добавил, что ОВА не предоставляла разрешение другим структурам или благотворительным организациям действовать от своего имени.

Вячеслав Чаус выложил номер одного из таких мошенников, а также образец фейкового письма.

Вячеслав Чаус выложил номер одного из таких мошенников, а также образец фейкового письма / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Вячеслав Чаус выложил номер одного из таких мошенников, а также образец фейкового письма / Фото: Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

"В случае поступлений таких "просьб перечислить средства" советую обращаться в правоохранительные органы", – добавил начальник Черниговской ОВА.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждал о новой мошеннической схеме с освобождением пленных.

Осторожно мошенники! Как они действуют и как себя уберечь?

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