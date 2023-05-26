На Черниговщине мужчина из ружья застрелил супругов

В Черниговской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного домовладения из ружья застрелил супругов.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры.

Свои действия злоумышленник объяснил тем, что возмутился поведением мужчины и женщины. К тому же конфликты между ними возникали и раньше.

"Судом учтено, что обвиняемый после совершения преступления скрылся с места происшествия и скрывался от правоохранителей, в связи с чем находился в течение месяца в розыске, совершал активные действия по сокрытию орудия совершения преступления", — уточнили в ведомстве.

Теперь мужчина будет отбывать наказание в тюрьме 15 лет.

Ранее стало известно, что в Одесской области мужчина изнасиловал женщину, нуждающуюся в помощи.

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