На Черниговщине мужчина из ружья застрелил супругов

Задержанный объяснил свой поступок.
В Черниговской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного домовладения из ружья застрелил супругов.
Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры.
Свои действия злоумышленник объяснил тем, что возмутился поведением мужчины и женщины. К тому же конфликты между ними возникали и раньше.
"Судом учтено, что обвиняемый после совершения преступления скрылся с места происшествия и скрывался от правоохранителей, в связи с чем находился в течение месяца в розыске, совершал активные действия по сокрытию орудия совершения преступления", — уточнили в ведомстве.
Теперь мужчина будет отбывать наказание в тюрьме 15 лет.
Ранее стало известно, что в Одесской области мужчина изнасиловал женщину, нуждающуюся в помощи.
Читайте также:
- Уснул рядом с телом: в Хмельницкой области сын за убийство матери сядет за решетку
- Женщину утопил в ванне, а потом обокрал квартиру: во Львове мужчина получил пожизненное
- В хостеле Винницы изнасиловали 22-летнюю девушку
- В Одесской области алабай покусал ребенка и загрыз терьера: как наказали владелицу пса