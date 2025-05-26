ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

На Черниговщине мужчина напал с ножом на работника ТЦК в помещении военкомата

В Прилуках мужчина, которого привезли в военкомат для проверки документов, ранил ножом военного ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Скандалы во время мобилизации

Скандалы во время мобилизации

В городе Прилуки (Черниговская область) в помещении военкомата мужчина с ножом напал и ранил работника ТЦК.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК мужчина, доставленный для проверки документов, напал на военного. Он нанес работнику ТЦК телесные повреждения, в том числе ножевое ранение предплечья. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. Было открыто уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу).

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
252
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie