На Черниговщине мужчина напал с ножом на работника ТЦК в помещении военкомата

Скандалы во время мобилизации

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В городе Прилуки (Черниговская область) в помещении военкомата мужчина с ножом напал и ранил работника ТЦК.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК мужчина, доставленный для проверки документов, напал на военного. Он нанес работнику ТЦК телесные повреждения, в том числе ножевое ранение предплечья. Пострадавший госпитализирован в больницу.

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Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. Было открыто уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу).

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.