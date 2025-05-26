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- Украина
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На Черниговщине мужчина напал с ножом на работника ТЦК в помещении военкомата
В Прилуках мужчина, которого привезли в военкомат для проверки документов, ранил ножом военного ТЦК.
В городе Прилуки (Черниговская область) в помещении военкомата мужчина с ножом напал и ранил работника ТЦК.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК мужчина, доставленный для проверки документов, напал на военного. Он нанес работнику ТЦК телесные повреждения, в том числе ножевое ранение предплечья. Пострадавший госпитализирован в больницу.
Нападавшего задержали и поместили в изолятор временного содержания. Было открыто уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу).
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
Ранее сообщалось, что во Львовской области 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.