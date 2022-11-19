На Черниговщине мужчина спас из пожара свою мать, а сам выбраться не смог (фото)

В Черниговской области мужчина погиб в пожаре, но спас жизнь своей матери. Тело погибшего обнаружили спасатели.
В селе Большая Кошелевка Нежинского района произошел смертельный пожар в жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Черниговской области.
Во время тушения в одной из комнат дома спасатели обнаружили тело 65-летнего мужчины, который успел спасти из огня свою 91-летнюю мать, но сам выбраться потом не смог.
Из-за запоздалого вызова огонь распространился по всей площади дома и вызвал детонацию бытового газового баллона, в результате чего загорелись находившиеся рядом два хозяйственных здания. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в частном жилом доме в Киеве произошел смертельный пожар.
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