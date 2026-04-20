На Черниговщине мужчина угрожал взорвать гранату в магазине

В Черниговской области полиция задержала местного жителя, который угрожал взорвать гранату в магазине

На Черниговщине злоумышленник угрожал взорвать гранату в магазине.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Инцидент произошел в одном из магазинов города Новгород-Северский, где нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа. В помещении магазина находился пьяный 57-летний местный житель. Увидев полицейских, он начал угрожать применить против них гранату.

Правоохранители задержали мужчину. На месте у него изъяли предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату Пиро-5, а также нож. Изъятое было направлено на экспертное исследование.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания.

Напомним, что сегодня, 20 апреля, в Киеве пьяный мужчина ходил по улице с пистолетом.

Заметим, что эти случаи сейчас особенно триггерные, ведь 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

В результате теракта погибли 7 человек.

Между тем по Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.