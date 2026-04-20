- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
На Черниговщине мужчина угрожал взорвать гранату в магазине
На Черниговщине в магазине задержан мужчина, который угрожал гранатой и ножом.
На Черниговщине злоумышленник угрожал взорвать гранату в магазине.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Инцидент произошел в одном из магазинов города Новгород-Северский, где нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату.
На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа. В помещении магазина находился пьяный 57-летний местный житель. Увидев полицейских, он начал угрожать применить против них гранату.
Правоохранители задержали мужчину. На месте у него изъяли предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату Пиро-5, а также нож. Изъятое было направлено на экспертное исследование.
Полицейские задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания.
Напомним, что сегодня, 20 апреля, в Киеве пьяный мужчина ходил по улице с пистолетом.
Заметим, что эти случаи сейчас особенно триггерные, ведь 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.
В результате теракта погибли 7 человек.
Между тем по Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.