На Черниговщине мужчина замучил 2-летнюю девочку, потому что она "не знала, как зовут дядю": шокирующая история

Мужчина бил маленькую девочку даже тогда, когда у нее случился эпилептический приступ, она уже не могла ходить.

В Черниговской области к 10 годам лишения свободы приговорили мужчину, который четыре месяца пытал 2-летнюю девочку, из-за чего она скончалась. Агрессор таким образом требовал "уважения" и того, чтобы ребенок назвал его имя.

Об этом говорится в приговоре Носовского районного суда Черниговской области от 22 августа 2023 года.

Мужчина жестоко издевался над девочкой, потому что она не знала его имени

По данным материалов суда, мужчина с декабря 2017 по март 2018 года жестоко издевался над малолетним ребенком. Он гасил об нее окурки, вырывал волосы, выкручивал руки и ноги и жестоко избивал по голове. Кроме того, агрессор запрещал матери кормить ребенка. Следствие установило, что он жестоко издевался над ребенком, потому что девочка не мог ответить, как "зовут дядю". Мужчина издевался над девочкой даже тогда, когда у нее произошел приступ эпилепсии и она не могла ходить и говорить.

Следствие установило, что последние 4 месяца своей жизни ребенок чувствовал сильную боль и голод.

"20 марта 2018 года, в промежуток времени между 14-16 часами, малолетняя умерла в результате отека головного мозга, возникшего в результате комплекса закрытой внутричерепной травмы", — говорится в материалах дела.

Выводы экспертизы / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Что подозреваемый сказал на суде

Обвиняемый своей вины не признал. Он рассказал, что мать покойной девочки жила у него вместе со своими двумя дочерьми. Женщину он обвинял в плохом отношении к детям и алкоголизме.

По данным экспертизы, мужчина на момент совершения преступления имел "психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя с синдромом зависимости, но он мог осознавать свои действия и управлять ими". Суд признал его вменяемым.

Родственники и соседи рассказали о ситуации в семье убитого ребенка

Староста села, где когда-то жила убитая девочка вместе с сестренкой и мамой, подтвердил, что взрослая злоупотребляла алкоголем и часто меняла места жительства. Родная тетя покойной подтвердила показы старосты села.

Другие свидетели тоже обвиняли мать детей в ненадлежащем воспитании, они считали, что женщине нужны дочери только из-за социальных выплат.

Мать сообщила, что она с декабря жила у своей подруги, где тоже жил и подозреваемый. Мужчина издевался над покойной девочкой, поскольку та не знала его имени и не умела считать. Также подозреваемый издевался над ее второй дочерью. Больше она ничего не сказала. Известно, что ранее женщину приговорили к 4 годам лишения свободы.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 127 УК Украины. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, в Черкассах к испытательному сроку приговорили врача-акушерку, у которой во время родов двойни умер один из младенцев.

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