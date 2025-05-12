На Черниговщине мужчина жестоко убил женщину из-за денег

Злоумышленник задержан / © Freepik

Реклама

Правоохранители задержали 41-летнего жителя Дмитровской громады на Черниговщине, подозреваемого в убийстве 78-летней жительницы села.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый ранее периодически одалживал деньги у потерпевшей, однако никогда не возвращал долги. Так что при очередном подобном обращении пенсионерка отказала мужчине.

Реклама

«Отказ одолжить деньги разозлил мужчину. Он схватил кухонный нож и нанес женщине более 20 ударов по всему телу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Следователь полиции сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Житомирской области мужчина до смерти избил женщину, которую спутал со своей женой.