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- Украина
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На Черниговщине мужчина жестоко убил женщину из-за денег
Злоумышленник зарезал женщину, когда она отказалась одолжить ему деньги.
Правоохранители задержали 41-летнего жителя Дмитровской громады на Черниговщине, подозреваемого в убийстве 78-летней жительницы села.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Как выяснили правоохранители, подозреваемый ранее периодически одалживал деньги у потерпевшей, однако никогда не возвращал долги. Так что при очередном подобном обращении пенсионерка отказала мужчине.
«Отказ одолжить деньги разозлил мужчину. Он схватил кухонный нож и нанес женщине более 20 ударов по всему телу. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», — говорится в сообщении ведомства.
Следователь полиции сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Напомним, в Житомирской области мужчина до смерти избил женщину, которую спутал со своей женой.