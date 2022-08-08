На Черниговщине начали разбирать разрушенный 310-метровый мост через Десну (фото)

Остатки конструкций моста измельчают и используют для восстановления других дорожных объектов.
В Черниговской области начали разбирать завалы 310-метрового моста через Десну возле Сосницы на дороге Т-25-21 Сосница – Шаповаловка – М-02.
Об этом 8 августа сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Он объяснил, что раньше начать работы было невозможно из-за паводка. Даже подъехать на авто определенное время было невозможно, люди добирались только на лодке.
"Наконец-то уровень воды снизился и удалось произвести детальный осмотр моста. Обозначили возможные варианты по восстановлению транспортного сообщения и восстановления моста в будущем. Сейчас приступаем к уборке остатков конструкций и их измельчению", — отметил министр.
Полученный строительный материал будет использован для обновления дорожных объектов в области.
Напомним, в ночь на 8 августа ВСУ поработали по позициям РФ на оккупированных территориях. Под удар снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке, а также вражеские базы.
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