- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
На Черниговщине один город полностью останется без света: что известно
Славутич останется без света на весь день из-за технического обслуживания.
Завтра, 24 декабря, жители Славутич временно останутся без света. Электроснабжение будет прекращено по всему городу с 8:00 до 24:00.
Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».
«Для выполнения регламентных работ в городе будет отключено электроснабжение. В случае необходимости об изменениях по времени отключения будет сообщено дополнительно», — отметили в местном облэнерго.
Напомним, утром 23 декабря армия Российской Федерации снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.
Подробности читайте в статье: Массированная атака на Украину 23 декабря: все, что известно об ударах и последствиях.