На Черниговщине один город полностью останется без света: что известно

Электричество / © УНИАН

Завтра, 24 декабря, жители Славутич временно останутся без света. Электроснабжение будет прекращено по всему городу с 8:00 до 24:00.

Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».

«Для выполнения регламентных работ в городе будет отключено электроснабжение. В случае необходимости об изменениях по времени отключения будет сообщено дополнительно», — отметили в местном облэнерго.

Напомним, утром 23 декабря армия Российской Федерации снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

