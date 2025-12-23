ТСН в социальных сетях

На Черниговщине один город полностью останется без света: что известно

Славутич останется без света на весь день из-за технического обслуживания.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Электричество

Электричество / © УНИАН

Завтра, 24 декабря, жители Славутич временно останутся без света. Электроснабжение будет прекращено по всему городу с 8:00 до 24:00.

Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».

«Для выполнения регламентных работ в городе будет отключено электроснабжение. В случае необходимости об изменениях по времени отключения будет сообщено дополнительно», — отметили в местном облэнерго.

Напомним, утром 23 декабря армия Российской Федерации снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

Подробности читайте в статье: Массированная атака на Украину 23 декабря: все, что известно об ударах и последствиях.

