На Черниговщине оккупанты на подъездах к городу сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти дальше

На Черниговщине оккупанты на подъездах к городу сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти дальше

Об этом сообщают местные жители.

В Черниговской области местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины.

"Уныние оккупантов растет почасово!", — об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.