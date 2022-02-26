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На Черниговщине оккупанты на подъездах к городу сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти дальше

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На Черниговщине оккупанты на подъездах к городу сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти дальше

Facebook/Оперативное командование "Север"

Об этом сообщают местные жители.

В Черниговской области местные жители сообщают, что оккупанты на подъездах к городу специально сливают горючее из бензобаков, чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины.

"Уныние оккупантов растет почасово!", — об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

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