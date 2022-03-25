На Черниговщине оккупанты похитили 2 должностных лица и 11 гражданских

На Черниговщине оккупанты похитили 2 должностных лица и 11 гражданских

Некоторые территории области на данный момент заняты оккупантами.

Российские оккупанты в Черниговской области похитили двух местных должностных лиц и одиннадцать гражданских.

Об этом в Телеграмме сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

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"Российские оккупанты на захваченных территориях продолжают террор против гражданского населения. Подтверждены факты похищения 2 должностных лиц местного самоуправления и 11 гражданских", — говорится в сообщении.

По словам Чауса, в районах Черниговщины, подконтрольных украинским властям, "полностью функционируют органы власти и поддерживается нормальная жизнедеятельность".

В то же время в 7 населенных пунктах района полностью отсутствует газоснабжение, во 2 — частично, в 15 — нет электроснабжения. Мобильная связь отсутствует в 1 общине, связь Укртелекома — в 4, доступ в интернет — в 3. На временно занятых оккупантами территориях восстановить сети пока нет возможности.

Напомним, ранее уже сообщалось о похищении 2 представителей местного самоуправления в Черниговской области.

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