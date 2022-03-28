На Черниговщине оккупанты потеряли до 22 человек после боя с украинскими военными: фото

Два бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль Урал из БК и танк Т-72 были уничтожены.
В Черниговской области российские оккупанты потеряли до 22 человек после боя с украинскими военными.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в социальной сети Facebook.
"Сегодня два бронеавтомобиля "Тигр", грузовой автомобиль "Урал" с БК и танк Т-72 были отправлены по уже всему известному маршруту. Также было повреждено 8 единиц техники противника и захвачен грузовой автомобиль "Урал" с сухим пайком", — говорится в сообщении.
"По предварительным подсчетам, потери по живой силе противника за день составили до 22 военнослужащих", — говорится в сообщении.
Напомним, кафиры трижды атаковали позиции ВСУ на Востоке, но потерпели поражение и потери.
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