На Черниговщине отчим шесть дней пытал малолетних детей: как его наказали

Пытки детей / Иллюстративное фото из открытых источников

Реклама

В Черниговской области осужден отчим за шестидневные пытки малолетних детей.

Коропский районный суд Черниговской области 6 августа 2025 вынес приговор по делу №735/1277/23г. о пытках малолетних детей сожителем матери. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Обвиняемый, 36-летний Роман Сапа, уроженец Запорожья, признан виновным по статьям 127 (пытки) и 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Согласно материалам дела, в период с 28 июля по 2 августа 2023 Роман Сапа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко обращался с двумя малолетними детьми своей сожительницы — сыном и дочерью — в их доме в селе Будище Черниговской области. Поводом для насилия послужило то, что дети сорвали зеленые персики с деревьев в соседском хозяйстве без разрешения владельца. В целях «наказания» обвиняемый систематически причинял детям физические и моральные страдания.

Суд установил, что Роман Сапа наносил детям многочисленные удары алюминиевой трубкой, деревянной палкой и обухом топора по разным частям тела, включая голову, конечности и туловище. Кроме того, он заставлял детей стоять на коленях в унизительной позе, биться лбом о пол, целовать ему руки, ползать по полу и стричь друг другу волосы ножницами. В одном из эпизодов обвиняемый нанес ножевое ранение стопы мальчику и заставлял девочку сделать то же, что привело к серьезным травмам.

Медицинские экспертизы подтвердили, что дети получили травмы средней степени тяжести, в частности переломы костей, сотрясения головного мозга, многочисленные ссадины и гематомы. У мальчика диагностированы закрытые переломы локтевой и пястных костей, рана стопы, а у девочки — перелом плечевой кости и сотрясение мозга. Эти травмы повлекли за собой длительное расстройство здоровья. Мать детей также получила легкие телесные повреждения, когда пыталась защитить их от насилия.

Суд признал, что действия Романа Сапы грубо нарушали конституционные права детей и нормы международного права, в частности, Конвенцию о защите прав человека и Закона Украины «Об охране детства».

Реклама

Обвиняемый не признал своей вины, утверждая, что имел место только «семейный конфликт», однако суд признал его виновным на основании показаний потерпевших, свидетелей и вещественных доказательств, включая изъятые орудия преступления — ножи, топор и палки.

По совокупности преступлений Роману Сапе назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. В то же время, суд оправдал его по обвинению в незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 146 УК Украины), поскольку не было доказано, что потерпевшие не могли свободно покинуть место жительства. Гражданские иски о возмещении морального вреда, поданные матерью в интересах детей, оставлены без рассмотрения из-за лишения его родительских прав.

Напомним, в Винницкой области женщина пытала 9-летнюю дочь из-за домашнего задания.