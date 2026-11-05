На Черниговщине отец год насиловал родную дочь

Мужчина задержан / © Associated Press

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В Черниговской области подозревают 56-летнего отца в изнасиловании своей дочери. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

О случае сообщили в полиции.

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«В одном из сел Репкинской громады в период с 2021 до 2022 годы мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери», — говорится в полиции.

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Следователи сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет). Мужчину задержали на основании ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет.

Напомним, в Житомирской области осудили мужчину за сексуальные преступления в отношении двух малолетних падчериц. Теперь он проведет за решеткой 15 лет.

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