На Черниговщине перекрыли одну из трасс из-за подтопления

На одной из трасс в Черниговской области произошло подтопление из-за поднятия воды в Десне.
В Черниговской области из-за значительного повышения уровня воды в Десне нарушено автомобильное сообщение на трассе Т2502 Новгород-Северский — Шостка, в районе села Путивск.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на начальника Новгород-Северского районного отделения ГУ ГСЧС Украины Андрея Аникиенко.
"Проезд по этому участку запрещен. Ближайший объезд через Короп", — говорится в сообщении.
Напомним, вблизи Краматорска прорвало дамбу. В результате произошел неконтролируемый сброс воды, затопило по меньшей мере 260 жилых домов.
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