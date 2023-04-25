На Черниговщине перевернулась лодка с пограничниками – ГБР расследует гибель двух мужчин

ГБР расследует смерть двух пограничников в Черниговской области.

Государственное бюро расследований открыло производство по факту гибели двух военнослужащих одного из пограничных отрядов Черниговской области. По данным ГБР, 24 апреля, лодка с пятью пограничниками перевернулась во время движения притоком реки Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Тела двух пограничников обнаружили во время поисково-спасательных мероприятий

"По предварительной информации, лодка была перегружена, начала набирать воду и затонула. В результате происшествия погибли двое военнослужащих", — говорится в сообщении.

Производство открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 417 УК Украины – нарушение правил кораблевождения.

Следствие назначило проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинскую для определения причины смерти военных, продолжаются допросы свидетелей. Пока в уголовном производстве задержанных нет, о подозрении не сообщалось.

Напомним, пограничники поймали двух уклонистов: на лодке пытались скрыться в Венгрии.

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