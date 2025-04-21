На Черниговщине предательница устанавливала видеоловушки для корректировки ударов РФ по эшелонам ВСУ

СБУ на Черниговщине задержала предательницу / © СБУ

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В Черниговской области СБУ задержала предательницу, которая устанавливала видеоловушки, чтобы корректировать удары РФ по эшелонам ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила новую попытку российской военной разведки (более известной как ГРУ) „перерезать“ железнодорожную логистику Сил обороны на севере Украины. По результатам спецоперации на Черниговщине задержан агент РФ, который корректировал воздушные удары агрессора по объектам „Укрзалізниці“, — говорится в сообщении.

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Под «прицелом» врага находились узловые станции с транзитными поездами и эшелонами, которые, по мнению оккупантов, перевозят на фронт военную технику и боеприпасы ВСУ.

Чтобы скорректировать огненное поражение, агент должна была установить возле местного железнодорожного перегона замаскированную видеокамеру с павербанком и онлайн-трансляцией для российского ГРУ. С помощью «видеоловушки» враг планировал отследить прибытие грузового эшелона в логистическую базу Укрзализниці, чтобы ударить по нему с воздуха.

Чтобы обстрел был успешным и «прошел мимо» украинской ПВО, оккупанты поручили своей приспешнице обнаружить также пункты боевого дежурства радиолокационных станций.

«Военные контрразведчики СБУ сорвали враждебные намерения. После пошагового документирования преступлений агентства ее задержали с поличным, когда она устанавливала видеокамеру возле объекта „Укрзалізниці“. Дополнительно при обыске у нее изъят мобильный телефон и ноутбук, которые фигурантка использовала для контактов с российским ГРУ», — говорится в сообщении пресс-центра.

По данным следствия, задержана 29-летняя местная безработная, которая искала «легкие деньги» на Телеграмм-каналах, где впоследствии попала во внимание военной разведки России.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине осудили изменников, которые наводили ракеты на аэродром в Ивано-Франковске.