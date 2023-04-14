На Черниговщине прогнозируют самый большой за десять лет паводок: тысячи людей под угрозой

В настоящее время уже подтоплены семь населенных пунктов.

В этом году наводнение в Черниговской области может быть самым масштабным за последние 10 лет. Власти не исключают эвакуацию населения. В регионе уже подтоплены семь населенных пунктов.

Об этом на брифинге заявил глава ОВА Вячеслав Чаус.

"Самая критическая ситуация сегодня по реке Днепр. Если дальше вода будет подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления подлежат 22 населенных пункта, где проживают более 4 тысяч человек", — рассказал Чаус.

По его словам, в населенные пункты, расположенные по руслу Днепра, прибывает вода. Каждый год там наблюдаются паводки. Впрочем, в этом году на Черниговщине ожидается более сильный паводок, чем был в 2013-м.

"Принимаем меры для того, чтобы наши люди получили все необходимое. Если потребуется эвакуация, такую эвакуацию сделаем", — подчеркнул руководитель ОВА Вячеслав Чаус.

Большая вода в регионах

В ГСЧП предупреждают, что 14-17 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны будет повышаться уровень воды. Под угрозой затопления оказывается ряд населённых пунктов. В частности, в Киевской, Черниговской, Волынской и Ровенской областях.

Большая вода уже затапливает территорию набережных в Киеве. Под воду пошли несколько прогулочных зон вблизи Днепра. В частности, уровень воды резко увеличился у моста Метро – под воду пошла часть набережной.

В поселке Иванков под Киевом размыло дамбу местного пруда. Из-за сильных осадков вода затопила улицы поселка. Переправа на автодороге Киев — Овруч подтоплена. Объезд этого участка осуществляется через с. Повара.

Ранее в Черниговской области из-за значительного повышения уровня воды в Десне нарушено автомобильное сообщение на трассе Т2502 Новгород-Северский — Шостка, в районе села Путивск.

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