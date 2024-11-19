На Черниговщине произошло смертельное ДТП: водитель скрылся с места аварии

Через несколько часов личность водителя удалось установить.

В Чернигове полиция задержала водителя, сбившего женщину-пешехода и скрывшегося с места ДТП.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Авария произошла 18 ноября в 19:40 на улице Ивана Мазепы. Автомобиль Volkswagen Т4 наехал на 37-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Автомобиль, на котором произошел наезд на женщину-пешехода / Фото: Facebook / Полиция Черниговской области

Задержанный водитель / Фото: Facebook / Полиция Черниговской области

Полицейские сразу приступили к поискам водителя. Уже через несколько часов личность водителя удалось установить, им оказался 47-летний черниговец. Транспортное средство изъято, а злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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Дело расследует полиция за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. За такое правонарушение водителю грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет. Полиция также призывает свидетелей ДТП обратиться в линию 102.

Напомним, в Луцке пьяный водитель врезался в толпу людей.

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