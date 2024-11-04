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На Черниговщине раскрыта схема продажи гуманитарных автомобилей, предназначенных для ВСУ (фото)

На Черниговщине раскрыта схема продажи гуманитарных автомобилей, предназначенных для ВСУ (фото)

Фото: Полиция Черниговской области

Злоумышленники наладили схему систематического ввоза автомобилей, которые затем реализовывали ради собственного обогащения.

В Черниговской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая организовала схему торговли автомобилями, завезенными в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Следователи полиции Черниговщины сообщили о подозрениях трем черниговцам в продаже автомобилей, которые были ввезены из-за границы в упрощенном порядке как гуманитарная помощь. В результате расследования, организатор преступной схемы задержан. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Полиция Черниговской области / ©
Фото: Полиция Черниговской области

Разоблачение данной преступной деятельности стало возможным благодаря совместным усилиям следователей управления Главного управления Национальной полиции в Черниговской области и прокуратуры.

Фото: Полиция Черниговской области / ©
Фото: Полиция Черниговской области

Полицейские задокументировали противоправные действия группы лиц, продолжавшихся в течение 2023-2024 годов.

Фото: Полиция Черниговской области / ©
Фото: Полиция Черниговской области

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленники наладили схему систематического ввоза автомобилей в Украину как гуманитарную помощь, а затем реализовывали эти транспортные средства, получая прибыль для личного обогащения. В результате следователи обратились в прокуратуру для принятия решений по дальнейшим действиям.

Напомним, Кабинет Министров Украины вводит государственный учет автомобилей, которые были ввезены как гуманитарная помощь военным.

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