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На Черниговщине разгромили танковое подразделение оккупантов (фото)

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На Черниговщине разгромили танковое подразделение оккупантов (фото)

Facebook/Оперативное командование "Север"

Враг практически был уничтожен.

На Черниговщине уничтожили танковое подразделение россиян, которое планировало беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении Киева.

Враг практически был уничтожен.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

© Facebook/Оперативное командование
Facebook/Оперативное командование "Север"

"Военные части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают успешно выполнять задачи защиты нашей родной Черниговской земли от "русских асвабатителей", — говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные Силы Украины в Черниговской области уничтожили подразделение 80-го полка российских оккупантов.

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