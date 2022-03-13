На Черниговщине разгромили танковое подразделение оккупантов (фото)

Враг практически был уничтожен.
На Черниговщине уничтожили танковое подразделение россиян, которое планировало беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении Киева.
Враг практически был уничтожен.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Военные части и подразделения оперативного командования "Север" продолжают успешно выполнять задачи защиты нашей родной Черниговской земли от "русских асвабатителей", — говорится в сообщении.
Напомним, Вооруженные Силы Украины в Черниговской области уничтожили подразделение 80-го полка российских оккупантов.
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