На Черниговщине ребенок пострадал от взрыва неизвестного предмета

Врачи / © pixabay.com

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В селе Александровка Черниговской области 11-летний мальчик подобрал неизвестный предмет, который взорвался у него в руках.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В результате взрыва ребенок получил ранения и был срочно госпитализирован в медицинское учреждение. О состоянии пострадавшего пока сообщается, что он стабилен, но нуждается в дальнейшем лечении.

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Правоохранители и взрывотехники выясняют происхождение и тип взрывоопасного предмета. Предварительно речь идет об остатках боеприпаса или мине, которые могли остаться на территории после боевых действий или учений.

В связи с этим власти в очередной раз призывают родителей напоминать детям правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

Не подходите к незнакомым предметам!

Не прикасайтесь, не поднимайте, не передвигайте их!

Немедленно сообщайте взрослым или правоохранителям.

На Харьковщине в селе Ставище Шевченковской громады произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадали двое детей в возрасте 12 и 15 лет.

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