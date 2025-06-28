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- Украина
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На Черниговщине ребенок пострадал от взрыва неизвестного предмета
Мальчик подобрал неизвестный объект, который взорвался у него в руках.
В селе Александровка Черниговской области 11-летний мальчик подобрал неизвестный предмет, который взорвался у него в руках.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В результате взрыва ребенок получил ранения и был срочно госпитализирован в медицинское учреждение. О состоянии пострадавшего пока сообщается, что он стабилен, но нуждается в дальнейшем лечении.
Правоохранители и взрывотехники выясняют происхождение и тип взрывоопасного предмета. Предварительно речь идет об остатках боеприпаса или мине, которые могли остаться на территории после боевых действий или учений.
В связи с этим власти в очередной раз призывают родителей напоминать детям правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов.
Не подходите к незнакомым предметам!
Не прикасайтесь, не поднимайте, не передвигайте их!
Немедленно сообщайте взрослым или правоохранителям.
На Харьковщине в селе Ставище Шевченковской громады произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадали двое детей в возрасте 12 и 15 лет.