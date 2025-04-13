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На Черниговщине россияне дроном ударили по больнице: подробности обстрела (фото)
В результате обстрела ранения получила работница больницы.
В Семеновке русские войска обстреляли больницу, использовав ударные дроны. В результате атаки повреждено реанимационное и стоматологическое отделение, есть значительные разрушения.
Об этом сообщили в Черниговской облгосадминистрации.
«В результате прилета ранена медработница, медсестра Семеновской городской больницы. Коварный удар и уже не первый, к сожалению. И это в большой церковный праздник, на Вербное воскресенье. У российских преступников нет ничего человеческого», - говорится в сообщении.
Напомним, после российского ракетного удара по центру Сум ракетами с кассетными боеприпасами лидеры европейских стран выразили соболезнования жертвам трагедии и возмущения действиями Кремля, подчеркнув, что ответственность за продление войны несет исключительно Россия.
В понедельник, 14 апреля, будут приспущены флаги на административных зданиях в память о жертвах российского террора.
Россия ударила по городу Сумы двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 .