На Черниговщине россияне дроном ударили по больнице: подробности обстрела (фото)

Последствия обстрела / © t.me/chernigivskaODA

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В Семеновке русские войска обстреляли больницу, использовав ударные дроны. В результате атаки повреждено реанимационное и стоматологическое отделение, есть значительные разрушения.

Об этом сообщили в Черниговской облгосадминистрации.

«В результате прилета ранена медработница, медсестра Семеновской городской больницы. Коварный удар и уже не первый, к сожалению. И это в большой церковный праздник, на Вербное воскресенье. У российских преступников нет ничего человеческого», - говорится в сообщении.

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© Черниговская ОДА

© Черниговская ОДА

© Черниговская ОДА

© Черниговская ОДА

Напомним, после российского ракетного удара по центру Сум ракетами с кассетными боеприпасами лидеры европейских стран выразили соболезнования жертвам трагедии и возмущения действиями Кремля, подчеркнув, что ответственность за продление войны несет исключительно Россия.

В понедельник, 14 апреля, будут приспущены флаги на административных зданиях в память о жертвах российского террора.

Россия ударила по городу Сумы двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 .