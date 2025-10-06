- Дата публикации
На Черниговщине россияне попали в энергообъект
Россияне несколько дней атакуют энергетические объекты Черниговской области. Энергетики уже приступили к восстановлению после очередной атаки.
В Черниговской области во время вражеской атаки Ичнянщины произошло попадание в энергетический объект.
Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».
Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации безопасности.
Напомним, российские войска массированно атаковали энергетику Чернигова и Черниговщины 5 октября. В результате ударов дронами возникли пожары. В одном из районов города ввели отключение света.
Накануне россияне атаковали трансформаторы Черниговской ТЭЦ. Именно от нее зависит отопление региона зимой.