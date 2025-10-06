ТСН в социальных сетях

Украина
310
1 мин

На Черниговщине россияне попали в энергообъект

Россияне несколько дней атакуют энергетические объекты Черниговской области. Энергетики уже приступили к восстановлению после очередной атаки.

Анастасия Павленко
Россияне снова атаковали энергетику Черниговщины

Россияне снова атаковали энергетику Черниговщины / © Associated Press

В Черниговской области во время вражеской атаки Ичнянщины произошло попадание в энергетический объект.

Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».

Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации безопасности.

Напомним, российские войска массированно атаковали энергетику Чернигова и Черниговщины 5 октября. В результате ударов дронами возникли пожары. В одном из районов города ввели отключение света.

Накануне россияне атаковали трансформаторы Черниговской ТЭЦ. Именно от нее зависит отопление региона зимой.

310
