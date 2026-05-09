На Черниговщине российский дрон убил отца и сына: детали трагедии

Удар по Черниговщине 8 мая

Реклама

В результате российской дроновой атаки на Черниговщине погиб отец и сын.

Об этом передают ГСЧС Украины, начальник Новгород-Северского РОА Александр Селиверстов и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Вечером 8 мая российские войска атаковали пограничное село в Новгород-Северском районе. В результате дроновой атаки по сельскохозяйственному предприятию возник пожар.

Реклама

К сожалению, погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Отец с полученных ранений скончался на месте. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти другого 48-летнего мужчину не удалось — он скончался в больнице.

Травмирован еще один гражданский — 54-летний местный житель. Он под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.

«Пока агрессор готовит парады, его дроны убивают наших людей в их домах и на рабочих местах. Это не просто война — это целенаправленный геноцид и военное преступление, не имеющее оправдания», — написал Селиверстов.

По информации ОВА, в пограничной Семеновке из-за ударов беспилотниками — «молнией» и FPV-дроном — повреждена котельная и легковушка.

Реклама

В селе Корюковского района «герани» ударили по сельхозпредприятию. На месте попадания — пожар. Работали пожарные.

За неполные сутки — до полуночи — враг нанес 28 ударов по Черниговщине.

Напомним, что удар произошел накануне обещанного Москвой и Вашингтоном перемирия.

Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая) и обмене пленными.

Реклама

Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

Новости партнеров