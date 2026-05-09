На Черниговщине российский дрон убил отца и сына: детали трагедии
В Черниговской области погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын.
В результате российской дроновой атаки на Черниговщине погиб отец и сын.
Об этом передают ГСЧС Украины, начальник Новгород-Северского РОА Александр Селиверстов и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Вечером 8 мая российские войска атаковали пограничное село в Новгород-Северском районе. В результате дроновой атаки по сельскохозяйственному предприятию возник пожар.
К сожалению, погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Отец с полученных ранений скончался на месте. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти другого 48-летнего мужчину не удалось — он скончался в больнице.
Травмирован еще один гражданский — 54-летний местный житель. Он под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести.
«Пока агрессор готовит парады, его дроны убивают наших людей в их домах и на рабочих местах. Это не просто война — это целенаправленный геноцид и военное преступление, не имеющее оправдания», — написал Селиверстов.
По информации ОВА, в пограничной Семеновке из-за ударов беспилотниками — «молнией» и FPV-дроном — повреждена котельная и легковушка.
В селе Корюковского района «герани» ударили по сельхозпредприятию. На месте попадания — пожар. Работали пожарные.
За неполные сутки — до полуночи — враг нанес 28 ударов по Черниговщине.
Напомним, что удар произошел накануне обещанного Москвой и Вашингтоном перемирия.
Ранее Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая) и обмене пленными.
Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.
В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.