На Черниговщине руководитель райуправления полиции за рулем служебного авто насмерть сбил военного: фото

По предварительным данным, водитель был трезвым.

В Нежине на Черниговщине руководитель райуправления полиции за рулем служебного авто насмерть сбил военного.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту смерти военнослужащего в ДТП, произошедшем в пятницу, 27 сентября. За рулем авто, совершившего наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции", — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Отмечается, что около 11:00 милиционер на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре города Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте.

По предварительным данным, водитель был трезвым.

В Нежине произошла смертельная авария с участием одного из руководителей городского райуправления полиции / Фото: Государственное бюро расследований

Уголовное производство осуществляется по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

В Нежине произошла смертельная авария с участием одного из руководителей городского райуправления полиции / Фото: Государственное бюро расследований

Проводятся необходимые следственные действия с целью всестороннего изучения обстоятельств смертельной аварии.

В Нежине руководитель райуправления полиции за рулем служебного авто насмерть сбил военного / Фото: Государственное бюро расследований

Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.

Ранее в Винницкой области произошла авария на дороге с участием легковушки и грузовика. Погибли годовалая девочка и 15-летний парень, 24-летнюю девушку доставили в больницу.

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