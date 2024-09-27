На Черниговщине руководитель райуправления полиции за рулем служебного авто насмерть сбил военного: фото

По предварительным данным, водитель был трезвым.
В Нежине на Черниговщине руководитель райуправления полиции за рулем служебного авто насмерть сбил военного.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту смерти военнослужащего в ДТП, произошедшем в пятницу, 27 сентября. За рулем авто, совершившего наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции", — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
Отмечается, что около 11:00 милиционер на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре города Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте.
По предварительным данным, водитель был трезвым.
Уголовное производство осуществляется по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).
Проводятся необходимые следственные действия с целью всестороннего изучения обстоятельств смертельной аварии.
Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура.
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